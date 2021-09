Saint-Florent-le-Vieil Maison Julien Gracq Maine-et-Loire, Saint-Florent-le-Vieil Maison Julien Gracq – Journées Européennes du Patrimoine Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maison Julien Gracq – Journées Européennes du Patrimoine Maison Julien Gracq, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Florent-le-Vieil

Samedi 18 septembre, 10h00 Maison Julien Gracq – Journées Européennes du Patrimoine * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Maison Julien Gracq sera ouverte gratuitement le samedi 18 septembre. Vous pourrez visiter librement tout le domaine de 10h à 17h30. Une visite guidée est également proposée à 15h ( sur réservation à l’adresse contact@maisonjuliengracq.fr ). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

Accès gratuit. Visite guidée sur réservation.

Maison Julien Gracq 1-3 rue du Grenier à sel, 49410 Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 19 73 55 http://maisonjuliengracq.fr

Ancienne demeure de l’écrivain Julien Gracq, ce lieu propose des résidences d’auteurs et d’artistes en parallèle avec des expositions, des animations ponctuelles, des rendez-vous annuels pour tous publics. La Maison Julien Gracq propose également un accès en visite libre à sa Chambre des Cartes, ainsi qu’une visite guidée de tout le domaine.

Heure : 10:00 - 17:30