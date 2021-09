Bazoches-sur-Guyonne Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines Animations culture-nature et concert au cœur du “Jardin citoyen européen” par l’Association Paradeisos Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Guyonne

Dimanche 19 septembre, 10h30, 15h00 Animations culture-nature et concert au cœur du “Jardin citoyen européen” par l’Association Paradeisos * Accueil au file de l’eau le dimanche matin de 10h30 à13h : médiations culture-nature “À la découverte des plantes du Jardin citoyen européen de la Maison Jean Monnet” par l’Association Paradeisos (https://jardinsparadeisos.eu/)

Dimanche 19 septembre à 15h : animation musicale (clavecin, flûte et chant). *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Réservation conseillée

Maison Jean-Monnet 7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines

Considéré comme un de pères fondateurs de la Communauté européenne, Jean Monnet a vécu dans cette maison de 1945 à sa mort en 1979. C’est là qu’il a rédigé, avec ses collaborateurs, dans les derniers jours d’avril 1950, les grands principes qui allaient servir de pierre angulaire à la construction européenne : la déclaration historique que Robert Schuman devait adresser à l’Europe le 9 mai, proposant la création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) et jetant ainsi les bases de la Communauté européenne. Dans cette maison au cadre verdoyant et chaleureux, les plus grands hommes du XXe siècle sont venus lui rendre visite. Toute sa vie, il a lutté contre les divisions pour créer l’union, la prospérité et la paix entre les peuples d’Europe. Sa demeure au toit de chaume est le témoin symbolique du destin d’un homme et de la réussite d’une idée : l’Europe.

