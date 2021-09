Châteaubriant Maison Huard Châteaubriant, Loire-Atlantique Maison Huard Maison Huard Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Maison Huard Maison Huard, 18 septembre 2021 14:00, Châteaubriant. Journée du patrimoine 2021 Maison Huard. Gratuit

18 et 19 septembre Maison Huard * L’exposition permanente est surtout constituée d’une très grande photo, d’un livre ouvert, d’une maquette et des « objets symboles » mis dans une vitrine. L’exposition temporaire est consacrée aux grands types de charrues Huard. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Maison Huard 6, rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

Espace muséographique et de mémoire consacré à l’histoire de l’entreprise Huard de 1863 à 1987.

Crédits : maison huard Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Châteaubriant, Loire-Atlantique Autres Lieu Maison Huard Adresse 6, rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant Ville Châteaubriant Age maximum 99 lieuville Maison Huard Châteaubriant