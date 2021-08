Cognac Maison Hennessy Charente, Cognac Hennessy – Visite Initiation Maison Hennessy Cognac Catégories d’évènement: Charente

Hennessy – Visite Initiation Maison Hennessy, 18 septembre 2021 10:15, Cognac. Journée du patrimoine 2021 Maison Hennessy. Tarif préférentiel Handicap moteur https://lesvisites.hennessy.com/fr-fr/les-visites, http://lesvisites.hennessy.com

18 et 19 septembre Hennessy – Visite Initiation * Hennessy Initiation – Une découverte multisensorielle de l’histoire, des savoir-faire et des coulisses de la Maison Hennessy. Un parcours guidé à travers des espaces scénographiés pour découvrir les différentes étapes de l’élaboration du cognac. Une incursion dans d’authentiques chais en activité pour appréhender l’art du vieillissement des eaux-de-vie. Dernières étapes de la visite : la découverte de différents modes de dégustation des cognacs (un jus de raisin est servi aux mineurs et aux adultes qui le souhaitent), puis la découverte de tous les cognacs Hennessy au sein de la Boutique.

samedi 18 septembre – 10h15 à 17h45

dimanche 19 septembre – 10h15 à 17h45

25€. Offre spéciale : une place achetée = une deuxième offerte ! Réservation recommandée. 12 visites par jour. 20 personnes maximum par visite.

Maison Hennessy Rue de la Richonne, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente

Site historique de la Maison de cognac Hennessy, fondée en 1765. De part et d’autre du fleuve Charente, les édifices construits au fil des siècles témoignent des activités et des savoir-faire liés à l’élaboration du cognac ; depuis la distillation, le vieillissement en barrique, l’assemblage des eaux-de-vie jusqu’à la mise en bouteille et l’expédition.

