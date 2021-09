Saint-Denis Maison Foucque La Réunion, Saint-Denis Compter autrement: “le boulier” Maison Foucque Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Maison Foucque 145, rue Jules Auber, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 62 92 47 47 http://www.regionreunion.com

Découverte de la villa créole appelée “maison Foucque”, datant de 1869. Elle témoigne de l’architecture Napoléon III et abrite aujourd’hui les bureaux du service régional de l’Inventaire. Sa varangue, avec ses colonnes ioniques et son garde du corps en bois ajouré, est l’une des plus raffinées du chef-lieu.

