samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Maison forte 4 rue Jules Ferry, 54770 Dommartin-sous-Amance

https://dommartin-sous-amance.fr

Bâtie sur un promontoire, à proximité de l’église, l’ancienne maison forte de Dommartin-sous-Amance domine le village. Sa haute silhouette se détache dans le paysage, attirant le regard du promeneur venant d’Agincourt. Citée pour la première fois comme château de Dommartin dans un texte de 1633, qui fait la description des droits de la seigneurie, l’édifice constituait le lieu de résidence des seigneurs locaux, petit lignage qui aurait ascendu au titre de noblesse à la fin du XIIIe siècle. Loin de l’image que l’on se fait généralement du château, cette grosse bâtisse de plan carré est cependant considérée comme tel par les habitants du secteur. L’édifice conserve des traces d’éléments défensifs dans le comble : vestiges de meurtrières, à savoir des tourillons (sortes de corbeaux) qui portaient les huchettes (volets pivotants sur l’axe horizontal supérieur obturant la meurtrière). Par ailleurs, quelques éléments architecturaux attestent l’ancienneté du bâtiment : fenêtres trilobées qui pourraient dater de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Progressivement, sans que l’on puisse donner de date précise, l’édifice perd sa fonction défensive et seigneuriale pour une vocation purement résidentielle. Mise à part la quasi-disparition des meurtrières, l’intérieur est réaménagé, notamment au cours du XVIIIe siècle. Lambris, cheminées, alcôve sont mis en place dans les quatre pièces à l’étage, le rez-de-chaussée est occupé par la cuisine, dont on conserve une vaste cheminée, et par deux pièces probablement dévolues à la réception.

Crédits : ©David Richard Gratuit ©David Richard

