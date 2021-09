Bohain-en-Vermandois Maison familiale d'Henri Matisse Aisne, Bohain-en-Vermandois SORTIS DES EAUX – exposition de Virginie Flahaut en accès libre! Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Journée du patrimoine 2021 Maison familiale d'Henri Matisse. Gratuit

18 et 19 septembre SORTIS DES EAUX – exposition de Virginie Flahaut en accès libre! * SORTIS DES EAUX L’exposition temporaire du musée, avec les œuvres de Virginie Flahaut sont en accès libre pentant toute la durée de l’exposition, donc également à l’occasion des JEP. Cette artiste du Nord, amoureuse des fibres et des matières a fait des études supérieures de graphisme avant que sa passion de la gravure et de la broderie prennent le dessus. Ses compositions, mêlant les matières textiles et le travail de la céramique colorée sont autant de clins d’œil à l’histoire bohainoise et au travail de Matisse. Dessins, installations, sculptures, tableaux peints et brodés, seront visibles jusqu’au 10 octobre 2021. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Maison familiale d’Henri Matisse 26 rue du Château – 02110 Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne

https://www.musee-matisse.com/

