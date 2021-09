Bohain-en-Vermandois Maison familiale d'Henri Matisse Aisne, Bohain-en-Vermandois Visite audioguidée de la Maison familiale d’Henri Matisse Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Visite audioguidée de la Maison familiale d’Henri Matisse Maison familiale d’Henri Matisse, 18 septembre 2021 10:00, Bohain-en-Vermandois. Journée du patrimoine 2021 Maison familiale d’Henri Matisse. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visite audioguidée de la Maison familiale d’Henri Matisse * La Maison familiale d’Henri Matisse propose, comme tous les ans, une visite gratuite audioguidée du musée et du circuit en ville. En complément, il y aura un jeu de piste intéractif. Plus d’informations, sur notre site Internet https://www.musee-matisse.com/ Dans le repect des conditions sanitaires en vigueur. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit.

Maison familiale d’Henri Matisse 26 rue du Château – 02110 Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne

09 64 43 84 63 https://www.musee-matisse.com/ Crédits : Maison familiale d’Henri Matisse Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois Autres Lieu Maison familiale d'Henri Matisse Adresse 26 rue du Château - 02110 Bohain-en-Vermandois Ville Bohain-en-Vermandois Age maximum 99 lieuville Maison familiale d'Henri Matisse Bohain-en-Vermandois