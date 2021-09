Toulouse Maison éclusière Saint-Pierre Haute-Garonne, Toulouse Nuit du Patrimoine Maison éclusière Saint-Pierre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 18 septembre, 19h00 Nuit du Patrimoine * Comme un air de guinguette Musique et échanges De 19h à 23h30

Pour découvrir ce lieu en pleine transformation, musique et convivialité sont au rendez-vous. Au son des accords proposés par Yannis Constans Gipsy, venez échanger avec les porteurs du projet et rencontrer une éclusière de VNF qui vous dira tout sur son métier qu’elle exerce avec passion ! Maison éclusière Saint-Pierre Une maison éclusière est un logement de fonction pour l’éclusier et le garde chargé de surveiller le canal. De nombreux bâtiments tels que celui-ci jalonnent les abords du canal du Midi qui compte 64 écluses. De nos jours, du fait de la mécanisation des ouvrages, de nombreuses maisons sont revalorisées à l’initiative de VNF avec des projets de développement.

La maison éclusière Saint-Pierre est construite à la fin du XVIIIe siècle dans le cadre du projet urbain d’embellissement des quais de la ville. Elle s’organise autour d’une cour et se compose de deux niveaux : un rez-de-chaussée et un entresol. Sa façade est divisée en cinq travées séparées par des pilastres.

L’édifice est bâti sur la rive gauche, à mi-distance des deux portes de l’écluse, afin de faciliter la surveillance. L’éclusier est chargé d’effectuer les manœuvres d’ouverture et de fermeture du sas et veille à la fluidité du trafic. C’est également lui qui entretient l’ouvrage.

Venez découvrir un lieu insolite ! Actuellement en cours d’aménagement, cet espace deviendra bientôt un tiers-lieu culturel intégré à la vie du quartier. Retrouvez toute la programmation de la Nuit du Patrimoine sur toulouse.fr *

samedi 18 septembre – 19h00 à 23h30

Pass sanitaire exigé à l’entrée du périmètre de la Nuit du Patrimoine (place Saint-Pierre)

