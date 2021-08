Parcieux Maison éclusière Ain, Parcieux Concert à la maison éclusière de Parcieux Maison éclusière Parcieux Catégories d’évènement: Ain

Concert à la maison éclusière de Parcieux Maison éclusière, 19 septembre 2021 18:00, Parcieux. Journée du patrimoine 2021 Maison éclusière. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 18h00 Concert à la maison éclusière de Parcieux * Un grand moment festif à la maison éclusière fera intervenir “le Grand Orphéon” qui regroupe les musiciens amateurs de musique traditionnelle de la région lyonnaise. Le groupe “Un air de bal” viendra compléter ce moment de concert-bal sur les rives de la Saône. *

dimanche 19 septembre – 18h00 à 20h30

Maison éclusière Chemin de halage, 01600 Parcieux Parcieux 01600 Ain

Maison construite en 1870 pour héberger les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles. Afin de faire revivre le patrimoine fluvial des bords de Saône, la Communauté de communes a réhabilité, en 2012, la Maison éclusière de Parcieux. Cette maison, construite en 1870, hébergeait autrefois les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles.

Détails Heure : 18:00 - 20:30