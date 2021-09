La Rochelle Maison du Yacht Club Classique Charente-Maritime, La Rochelle Expo Street Art « J’agis ici !… et je m’y colle » Maison du Yacht Club Classique La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Expo Street Art « J’agis ici !… et je m’y colle » Maison du Yacht Club Classique, 18 septembre 2021 11:00, La Rochelle. Journée du patrimoine 2021 Maison du Yacht Club Classique. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00, 17h00 Expo Street Art « J’agis ici !… et je m’y colle » * « J’agis ici !… et je m’y colle » est un projet photographique participatif d’art urbain et citoyen qui a pour but de mettre en valeur tous les acteurs de la transition écologique, et leur diversité. Ce projet photographique de l’artiste Martin Charpentier dresse un portrait de La Rochelle en Transition à travers 450 acteurs locaux de tous horizons (anonymes, associations, entreprises) ; par l’humour et la poésie, le photographe amène chacun à prendre conscience des transformations en cours et à changer son regard sur l’écologie.

Après les collages réalisés cet été à Villeneuve-les-Salines, Mireuil et Port Neuf, ce sont aux murs du centre-ville d’être parés de 300 fresques (Gabut, rue St-Nicolas, autour de l’Arsenal…). L’ensemble des fresques est à découvrir lors d’une balade avec la compagnie Brasse Brouillon (La visite très très scientifique du Professeur Irma). *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Départ à 11h à La Maison du Yacht Club (Gabut) et à 17h à l’Église Saint-Sauveur.

Maison du Yacht Club Classique Rue de l’Armide, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime L’association Yacht Club Classique, fondée en 2005, est une société d’encouragement pour la conservation, la recherche et la mise en mouvement du patrimoine maritime des Yachts Classiques sous toutes leurs formes.

Crédits : ©Martin Charpentier / Ruliano des Bois Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 18:00