Bouches-du-Rhône

« A la découverte du vieux village » : Jeu d’observation. Maison du Tourisme d’Allauch, 18 septembre 2021 09:00, Allauch. Journée du patrimoine 2021 Maison du Tourisme d’Allauch. Gratuit https://www.allauch.com

18 et 19 septembre « A la découverte du vieux village » : Jeu d’observation. * Munissez-vous du plan et du questionnaire disponibles le samedi 18 à la bibliothèque et le dimanche 19 au Musée, ou les deux jours à la Maison du Tourisme, puis suivez le parcours…

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses pour tenter de remporter un livre et un abonnement à la bibliothèque.

Vous avez jusqu’au mercredi 22 septembre pour retourner votre questionnaire à la bibliothèque ou à la Maison du Tourisme. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison du Tourisme d’Allauch Place Frédéric Mistral, 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhone

04 91 10 49 20 http://tourisme.allauch.com/

Maison du Tourisme Louis Ardisone

