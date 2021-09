Saumur Maison du Roi Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées Maison du Roi à Saumur Maison du Roi Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Visites commentées Maison du Roi à Saumur * Inscriptions au chalet rue Molière et RDV sur place pour les visites Samedi départs à 14h, 15h, 16h et 17h Dimanche départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Maison du Roi 33 rue Dacier 49400 SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

Édifiée au 15e siècle, elle fût l’un des plus importants logis privés de Saumur. La demeure tient son nom des nombreux personnages illustres qu’elle a hébergés : Charles VII, Henri IV, Louis XIII, le jeune Louis XIV, Marie de Médicis et la Reine Mère Anne d’Autriche.

