Le chantier des aménagements intérieurs de la Cité internationale de la langue française Maison du projet (Petit Bosquet), 18 septembre 2021 10:00, Villers-Cotterêts. Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Le chantier des aménagements intérieurs de la Cité internationale de la langue française * Vous souhaitez tout savoir sur le projet de Cité internationale de la langue française, les aménagements intérieurs, le parcours permanent dédié à la langue française – son contenu et sa scénographie, les autres espaces de la Cité et leurs fonctions? Alors venez à la rencontre des agents du Centre des monuments nationaux et de tous ceux qui construisent jour après jour cet équipement culturel innovant et riche! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire, gratuit

Maison du projet (Petit Bosquet) 02600 Villers-Cotterêts

