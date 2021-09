Portes ouvertes et animations/ateliers à la maison du projet du Village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Maison du projet du Village des athlètes, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Ouen-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Maison du projet du Village des athlètes. Gratuit Handicap visuel|Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h00

Portes ouvertes et animations/ateliers à la maison du projet du Village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

*

La SOLIDEO, pilote du projet

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a été créée en 2017 pour financer, superviser et livrer les installations nécessaires à l’organisation des Jeux 2024, lesquelles seront transformées en logements, bureaux, équipements publics, conformément au concept de l’héritage. Elle coordonne à ce titre pas moins de 29 maîtres d’ouvrage, publics et privés, en charge de la construction des 58 ouvrages Olympiques et Paralympiques.

Un projet, deux rendez-vous

Bordé par la Seine, idéalement situé au cœur du quartier Pleyel, à cheval sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, le Village des athlètes, en cours de construction, vibrera au rythme des Jeux de Paris 2024.

Après cet événement, il deviendra, à partir de 2025, un quartier à vivre, non seulement connecté à son environnement immédiat – le Vieux Saint-Ouen, Pleyel et la Seine – mais aussi pleinement intégré au territoire métropolitain.

Cette transformation, qui constitue la colonne vertébrale du projet, a été anticipée : la place de l’eau et de la nature, la présence de lieux de vie et de partage, le dessin des circulations au sein du quartier… tout le quartier a été pensé pour qu’à long terme le Village soit confortable, accueillant et animé. Il s’agit de réussir le pari de l’héritage !

La Maison du projet, venez nous rencontrer

Lieu d’information, d’échanges conviviaux et de rendez-vous pour les riverains, professionnels de l’aménagement, comités nationaux olympiques et paralympiques, touristes occasionnels et autres curieux, la Maison du projet est destinée à la découverte du Village des athlètes et du futur quartier de ville en construction sur les communes de Saint-Denis, Saint Ouen-sur-Seine et L’Ile-Saint-Denis.

Grâce à ses 90m2 d’espace intérieur, la Maison du projet a vocation à renseigner et accueillir le public, organiser des réunions et ateliers avec les scolaires et riverains et autres publics afin de faire comprendre le projet du Village des athlètes et le programme de la SOLIDEO en général. Plusieurs outils permettant sa compréhension sont disponibles sur place : maquettes du projet, outil numérique pour une immersion digitale dans le Village des athlètes ainsi qu’une exposition et de la documentation en français et en anglais.

Dans sa conception, la Maison du projet s’inscrit dans la continuité des valeurs et engagements de la SOLIDEO. Elle est accessible à tous avec des aménagements pensés pour les personnes à mobilité réduite et des contenus variés pour une compréhension du projet par le plus grand nombre. Des arceaux ont été installés à l’entrée de la Maison pour les visiteurs qui viennent à vélo. Enfin, l’habillage en bois a été réalisé par des architectes et artisans de Seine-Saint-Denis et le mobilier est en partie issu du réemploi.

De nombreuses animations

Pour un moment convivial et en famille, la SOLIDEO ouvre ses portes le samedi 18 septembre de 9h à 18h à la Maison du Projet. La SOLIDEO proposera de nombreuses animations à destination des plus petits et des plus grands en lien avec le projet de construction du Village des athlètes

Nous vous y attendons nombreux !

*

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.



Maison du projet du Village des athlètes 19 boulevard Finot 93200 Saint-Denis Saint-Ouen-sur-Seine 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20281926.jpg https://projets.ouvrages-olympiques.fr/

Lieu d’information, d’échanges conviviaux et de rendez-vous pour les riverains, professionnels de l’aménagement, comités nationaux olympiques et paralympiques, touristes occasionnels et autres curieux, la Maison du projet est destinée à la découverte du Village des athlètes et du futur quartier de ville en construction sur les communes de Saint-Denis, Saint Ouen-sur-Seine et L’Ile-Saint-Denis.

Grâce à ses 90m2 d’espace intérieur, la Maison du projet a vocation à renseigner et accueillir le public, organiser des réunions et ateliers avec les scolaires et riverains et autres publics afin de faire comprendre le projet du Village des athlètes et le programme de la SOLIDEO en général. Plusieurs outils permettant sa compréhension sont disponibles sur place : maquettes du projet, outil numérique pour une immersion digitale dans le Village des athlètes ainsi qu’une exposition et de la documentation en français et en anglais.

Dans sa conception, la Maison du projet s’inscrit dans la continuité des valeurs et engagements de la SOLIDEO. Elle est accessible à tous avec des aménagements pensés pour les personnes à mobilité réduite et des contenus variés pour une compréhension du projet par le plus grand nombre. Des arceaux ont été installés à l’entrée de la Maison pour les visiteurs qui viennent à vélo. Enfin, l’habillage en bois a été réalisé par des architectes et artisans de Seine-Saint-Denis et le mobilier est en partie issu du réemploi.

Tous les samedis jusqu’au 18 septembre inclus de 14h à 18h sauf les samedis 14, 21 et 28 août où la Maison du projet sera fermée. Horaires et jours d’ouverture après le 18 septembre à définir.

Crédits : SOLIDEO Gratuit SOLIDEO