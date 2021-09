Bordeaux Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique Bordeaux, Gironde EPA Bordeaux-Euratlantique : Balades Urbaines Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h30 EPA Bordeaux-Euratlantique : Balades Urbaines * L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique vous invite à des balades urbaines à la (re)découverte des nouveaux aménagements derrière la gare Saint-Jean. Venez découvrir les transformations de ce quartier et notamment le quartier de l’Ars et son groupe scolaire. Vous ferez également connaissance avec les transformations de l’historique quai de Paludate (la MECA, le parvis Corto Maltese, etc) pour arriver au quartier d’Armagnac. Ces quartiers en pleine mutation, prolongement du centre-ville de Bordeaux, offrent une nouvelle perception de construire la ville. Renseignements : bordeaux-euratlantique.fr *

Echanger, apprendre, découvrir, rencontrer… Véritable lieu de rencontres, d’échanges et d’information, la maison du projet Bordeaux-Euratlantique est au cœur du dispositif de concertation du projet un éclairage pédagogique sur les projets. Que vous soyez riverain, futur habitant, étudiant, professionnel ou simplement curieux, de nombreux supports de médiation sont à votre disposition : panneaux, plaquettes, plans, projections vidéos, etc. pour comprendre les enjeux du projet, suivre les aménagements prévus ou l’évolution des travaux en cours.

©Philippe Caumes

