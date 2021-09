Saint-Germain-de-la-Rivière Maison du Pays Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Balade guidée : « les secrets de Saint-Germain-de-la-Rivière » Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Balade guidée : « les secrets de Saint-Germain-de-la-Rivière » Maison du Pays Fronsadais, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Germain-de-la-Rivière. Journée du patrimoine 2021 Maison du Pays Fronsadais. Tarif habituel

17 et 18 septembre Balade guidée : « les secrets de Saint-Germain-de-la-Rivière » * Saint-Germain de la Rivière est un petit village qui réserve bien des surprises. Venez les découvrir ! Berceau de l’Homme en Fronsadais vous pourrez voir des lavoirs monolithes, un pédiluve, un ermitage creusé à même la roche à l’époque gallo-romaine, un platane de 250 ans, l’entrée des carrières du Château de La Rivière… L’Association pour la Sauvegarde de Saint-germain vous emmène pour une balade de 7km sur les hauteurs du village et vous racontera tout sur son histoire. Rendez-vous à l’Office de Tourisme à partir de 8h45 pour un accueil café et départ à 9h00. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h30

*

5€. 3€ enfant 10 à 12 ans. Entrée libre.

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles-de-Gaulle, 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21211110.jpg 05 57 84 86 86 http://www.tourismefronsadais.com/

La salle polyvalente de La Maison du Pays Fronsadais est une construction moderne qui est plongée au cœur de la nature et qui est entourée d’un vignoble réputé prestigieux !

Crédits : ©Tourisme Fronsadais Tarif habituel ©Tourisme Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Autres Lieu Maison du Pays Fronsadais Adresse 1 avenue Charles-de-Gaulle, 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière Ville Saint-Germain-de-la-Rivière lieuville Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière