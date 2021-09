Villard-de-Lans Maison du patrimoine Isère, Villard-de-Lans Visite ludique et animée de la Maison du patrimoine Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

Villard-de-Lans

Visite ludique et animée de la Maison du patrimoine Maison du patrimoine, 19 septembre 2021 10:00, Villard-de-Lans. Journée du patrimoine 2021 Maison du patrimoine. Gratuit 04 76 95 17 31

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite ludique et animée de la Maison du patrimoine * Tentez de retrouver le mot de passe qui protège la Maison du patrimoine en compagnie d’Estelle l’aventurière, notre Clara Croft officielle. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

*

Pass-sanitaire obligatoire pour les majeurs. Entrée libre sur inscriptions (nombre de places limitées)

Maison du patrimoine Place de la Libération Villard-de-Lans Villard-de-Lans 38250 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78330686.jpg 04 76 95 17 31 https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html

La maison du patrimoine, installée dans l’ancienne mairie, et crée par Jacques Lamoure, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

Crédits : © Maison du patrimoine Gratuit © Christophe Sorin

