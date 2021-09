Villard-de-Lans Maison du patrimoine Isère, Villard-de-Lans Exposition temporaire Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

17 – 19 septembre Exposition temporaire * L’exposition s’articule en cinq chapitres : l’eau vitale, l’eau utile, l’eau rare, l’eau vive et l’eau souterraine. Enrichie de photographies anciennes et récentes, l’exposition propose aussi des maquettes, objets authentiques, sans oublier Alma, la vache mascotte de l’exposition, qui s’abreuve tranquillement au bachat (bassin d’eau traditionnel), pendant que vous parcourez la salle.

Une courte vidéo tournée sous-terre par des spéléonautes professionnels vous plonge un instant dans les profondeurs d’un siphon.

Enfin, point fort de l’exposition “Les noces de l’eau, du calcaire et du temps”, film-documentaire de 23 minutes réalisé pour l’occasion par Vercors TV, vous raconte le parcours de l’eau à travers ce massif si particulier qu’est le Vercors. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass-sanitaire obligatoire

La maison du patrimoine, installée dans l’ancienne mairie, et crée par Jacques Lamoure, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

