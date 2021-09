VIVA DANTE ! Une soirée “dantesque” (conférence, concert-découverte…) à la Maison du Patrimoine de Sauxillanges Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021 17:00, Sauxillanges.

Samedi 18 septembre, 17h00

VIVA DANTE ! Une soirée “dantesque” (conférence, concert-découverte…) à la Maison du Patrimoine de Sauxillanges

Pour commémorer le voyage définitif de Dante Alighieri dans l’au-delà il y a 700 ans (en septembre 1321), le Comité de Jumelage Sauxillanges-Fosdinovo (ville en Toscane, pays de Dante), la Mairie de Sauxillanges et l’Association Pierre le Vénérable unissent leurs énergies pour vous proposer une soirée conviviale et créative à la Maison du Patrimoine et au Jardin du Prieur qui, nous l’espérons, démontrera que l’oeuvre de Dante est bien le patrimoine de tous !

samedi 18 septembre – 17h00 à 23h00

Participation libre



Maison du Patrimoine 4 Place de la Liberté, 63490 Sauxillanges Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location10275322.jpg 04 73 96 85 10 https://www.musee-sauxillanges.com/fr

