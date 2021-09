Quimper Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Finistère, Quimper Parcours découverte 3 circuits Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Parcours découverte 3 circuits Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly, 18 septembre 2021 10:00, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly. Gratuit

18 et 19 septembre Parcours découverte 3 circuits * Ces circuits sont également disponibles gratuitement sur l’application IziTravel, avec des commentaires audio-géolocalisés !

Distribution gratuite à la Maison du patrimoine et à l’office de tourisme

Brochure traduite en 9 langues *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Parcours libres avec brochure

Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54822168.jpg Crédits : Ville de Quimper Gratuit Quimper – Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Adresse 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Quimper