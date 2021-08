Pranzac Maison du Patrimoine et de la Culture Charente, Pranzac Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance Maison du Patrimoine et de la Culture Pranzac Catégories d’évènement: Charente

18 et 19 septembre Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance * Le bourg historique de Pranzac recèle un patrimoine médiéval et Renaissance, à découvrir en visite libre ou guidée. Le samedi matin, à 10h00, est organisé un Escape Game In Out Door pour découvrir d’une manière ludique tout ce patrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

Gratuit pour la maison du Patrimoine et 12€ pour l’Escape Game.

Maison du Patrimoine et de la Culture Bourg, 16110 Pranzac

La Maison du Patrimoine et de la Culture de Pranzac regroupe 4 salles, sur les thèmes de la châtellenie de Pranzac, la vallée du Bandiat et ses 18 Moulins ainsi que sur le phénomène Karstique. Vous pourrez, dans ce bâtiment du XVe siècle, découvrir un patrimoine unique via des maquettes, des panneaux explicatifs, des visites guidées…

