Lagrasse

Visite libre Maison du Patrimoine de Lagrasse, 18 septembre 2021 10:00, Lagrasse. Journée du patrimoine 2021 Maison du Patrimoine de Lagrasse. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * Lagrasse conserve un nombre exceptionnel de plafonds peints, du plus ancien, datant du XIIIème siècle, jusqu’à ceux peints à l’aube du XVIème siècle.

Vous decouvrirez dans cette maison du patrimoine, l’ancien presbytère, des plafonds originaux, mais aussi des restitutions et des reconstitutions qui nous montrent comment étaient décorées les maisons à l’intérieur. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre, contrôle du passe sanitaire à l’entrée, jauge limitée

Maison du Patrimoine de Lagrasse 16 rue Paul Vergnes, 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35746667.jpg 0468431156 http://www.lagrasse.com

L’exposition présente des oeuvres originales restaurées de trois plafonds peints lagrassiens de la Renaissance et d’un rare plafond peint de la fin du Moyen-Age, provenant d’un hôtel particulier de Montpellier. Des reconstitutions de plafonds et de peintures murales à échelle 1 et des restitutions de charpentes en 3D inédites sont présentées au public sur 90 m². Le tout dans l’ancien presbytère du XVème siècle classé monument historique.

