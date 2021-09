Courchevel Maison du Patrimoine Courchevel, Savoie La vie d’un hameau montagne Maison du Patrimoine Courchevel Catégories d’évènement: Courchevel

La vie d’un hameau montagne Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021 09:30, Courchevel. Journée du patrimoine 2021 Maison du Patrimoine. Gratuit

18 et 19 septembre La vie d’un hameau montagne * En extérieur :

Découverte du hameau de Villarnard : four, chapelle baroque, école, lavoirs, architecture de montagne, la cabane des pompiers.

A la Maison du Patrimoine :

Exposition temporaire « Les pompiers de la Perrière ».

Panneaux exposant la vie à Villarnard et de ses environs proches jusqu’au milieu des années 50 : les alpages, l’école d’autrefois, les mines, le travail du bois, la vie au fil des saisons. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

Entrée libre. Possibilité de visite commentée.

Maison du Patrimoine Ruelle Saint-Roch, Villarnard, 73120 Courchevel Courchevel 73120 La Perrière Savoie

