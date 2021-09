Saint-Gengoux-le-National Maison du patrimoine à Saint Gengoux le National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Exposition d’artistes amateurs locaux Maison du patrimoine à Saint Gengoux le National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Exposition d'artistes amateurs locaux Maison du patrimoine à Saint Gengoux le National, 18 septembre 2021, Saint-Gengoux-le-National

18 et 19 septembre Exposition d’artistes amateurs locaux * Le musée du patrimoine accueille deux sortes d’oeuvres. L’une des parties expose des carreaux décorés, inspirés d’oeuvres lithurgiques ou profanes. L’autre partie présente des tableaux peints à l’acrylique et montrant quelques monuments caractéristiques de la localité. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre pour le public possédant un pass sanitaire

Maison du patrimoine à Saint Gengoux le National
Avenue de la Promenade 71460 Saint Gengoux le National
Saint-Gengoux-le-National
Saône-et-Loire
Entrée libre pour le public possédant un pass sanitaire

