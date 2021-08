Bruay-la-Buissière Maison du parc, Stade-Parc Bruay-la-Buissière, Pas-de-Calais La légende des filles d’Artois Maison du parc, Stade-Parc Bruay-la-Buissière Catégories d’évènement: Bruay-la-Buissière

Vendredi 17 septembre, 19h00 La légende des filles d’Artois * “La légende des filles d’Artois ” est une visite théâtralisée qui met en valeur le Stade Parc. C’est l’histoire de deux jeunes filles qui au moment de la création du Stade Parc décident de faire du sport. Par la Compagnie Harmonika Zug. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h30

Réservations et renseignements auprès de l’espace Billetterie du Service culturel au 03 59 41 34 00

Maison du parc, Stade-Parc rue Augustin Caron, 62700 Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Crédits : OTBB Gratuit

