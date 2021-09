Saint-Brisson Maison du Parc Nièvre, Saint-Brisson Visite libre du Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

18 et 19 septembre Visite libre du Musée de la Résistance en Morvan * Situé au sein de la Maison du Parc Naturel Régional du Morvan, le musée permet de comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à sa collection importante, le musée offre une proximité avec l’histoire. De nombreux objets, documents d’archives, matériels, photographies, armes… sont présentés à travers trois salles : Occupation, Résistance, Libération et mémoire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison du Parc Les Petites Fourches 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82503688.jpg 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/le-parc/la-maison-du-parc/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan

La Maison du Parc est le siège du Parc naturel régional du Morvan. C’est aussi un domaine ouvert au public, comportant deux musées, une Maison du Tourisme, un bistrot, un herbularium, un arboretum, un sentier sensitif, et plein d’autres choses à découvrir ! Ancien domaine agricole, c’est également un lieu chargé d’histoire.

