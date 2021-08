Saint-Crespin-sur-Moine Maison du mineur et des energies Maine-et-Loire, Saint-Crespin-sur-Moine Visite guidée de la Maison du Mineur et des Énergies Maison du mineur et des energies Saint-Crespin-sur-Moine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Crespin-sur-Moine

Visite guidée de la Maison du Mineur et des Énergies Maison du mineur et des energies, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Crespin-sur-Moine. Journée du patrimoine 2021 Maison du mineur et des energies. Tarif préférentiel 02 41 70 04 62

18 et 19 septembre Visite guidée de la Maison du Mineur et des Énergies * Visite guidée en présence d’un animateur. Venez découvrir 40 ans

d’exploitation minière et le parcours de l’uranium de la mine à la centrale électrique. Maquettes de la mine et du village, exposées en extérieur et commentée par un ancien mineur, témoin vivant de cette incroyable histoire. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

2€ adulte / 1€ moins de 18 ans

Maison du mineur et des energies 22-24, rue de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Crespin-sur-Moine 49230 Saint-Crespin-sur-Moine Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83780103.jpg 02 41 70 04 62 http://www.maison-mineur-energies.fr

Entrez chez Louis, ancien chef mineur (Porion), dans son salon des années 50, il vous raconte son quotidien et les conditions de travail du mineur. Dans son vestiaire et le wagon, découvrez 40 ans d’exploitation d’uranium et les techniques minières à travers des maquettes et du matériel d’époque. A l’atelier, autour d’une maquette, démonstrations du fonctionnement d’une centrale et explications sur la fabrication d’électricité et les autres sources d’énergies. Puis, en parcours extérieur, guidé par Juliette, petite fille de Louis, six stations de photos géantes vous font découvrir St Crespin sur Moine et la vie rurale totalement modifiée par l’arrivée des mineurs dans les années 50-60.

