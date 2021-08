Jenzat Maison du Luthier / Musée de Jenzat Allier, Jenzat Conférence : “Musiciens ambulants d’Auvergne” par Jean-François Chassaing. Maison du Luthier / Musée de Jenzat Jenzat Catégories d’évènement: Allier

Jenzat

Conférence : “Musiciens ambulants d’Auvergne” par Jean-François Chassaing. Maison du Luthier / Musée de Jenzat, 18 septembre 2021 17:30, Jenzat. Journée du patrimoine 2021 Maison du Luthier / Musée de Jenzat. Tarif préférentiel Handicap moteur

18 et 19 septembre Conférence : “Musiciens ambulants d’Auvergne” par Jean-François Chassaing. * « Musiciens ambulants d’Auvergne » par Jean-François Chassaing avec illustrations musicales. Une nouvelle fleur au chapeau des traditions musicales du Massif Central : les sociétés spécialisées de musiciens ambulants. Données inédites sur des pratiques et des acteurs très organisés… *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h30

*

Entrées demi-tarif.

Maison du Luthier / Musée de Jenzat 8 rue des luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Jenzat 03800 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79444921.jpg 04 70 56 81 78 06 80 80 35 27 http://www.maison-luthier-jenzat.fr/

© Maison du luthier/musée

Crédits : ©Maison du luthier / Musée à Jenzat (03) Tarif préférentiel © Maison du luthier/musée

Détails Catégories d’évènement: Allier, Jenzat Autres Lieu Maison du Luthier / Musée de Jenzat Adresse 8 rue des luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Jenzat Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Maison du Luthier / Musée de Jenzat Jenzat