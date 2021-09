Pontoise Maison du Docteur Gachet Pontoise, Val-d'Oise Concert Maison du Docteur Gachet Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Concert Maison du Docteur Gachet, 18 septembre 2021 16:00, Pontoise. Journée du patrimoine 2021 Maison du Docteur Gachet. Gratuit 01 30 36 81 27, maison.gachet@valdoise.fr

Samedi 18 septembre, 16h00 Concert * C’est l’histoire de Cartouche, un bandit sous la régence transcrite par Hélène Houzel violon, Marouan Mankar,clavecin et Claire Gautrot, viole *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Réservation obligatoire par mail ou téléphone; 10 personnes max

Maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Pontoise 95300 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 30 36 81 27

Le 20 mai 1890, Vincent van Gogh gravit les marches de pierre qui mènent à la maison du docteur Gachet et la fait entrer dans l’histoire. La maison et le jardin sont inscrits à l’Inventaire des Monuments historiques. Propriété du Conseil général du Val d’Oise, la demeure a ouvert ses portes au public le 30 mars 2003, 150ème anniversaire de la naissance du peintre. Elle propose aux visiteurs un parcours sensible, évocation épurée d’un passé foisonnant. Le jardin, deux fois peint par Van Gogh, présente quelques unes des plantes emblématiques de la pharmacopée homéopathique disséminées parmi le lierre, les asters et le buis. À partir de 1872, date à laquelle il achète la maison d’Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet dessine et grave en compagnie de Pissarro, Cézanne, Guillaumin… C’est à Auvers que Vincent van Gogh réalise sa seule eau-forte”L’Homme à la pipe”, portrait du docteur Gachet dont le Conseil général a acquis un tirage en 1997. La presse à bras, qui avait été vendue au peintre Anti Hajosi par Paul Gachet en 1943, a repris place dans la maison grâce au prêt du descendant du peintre. En écho à ce passé, la Maison du docteur Gachet accueille les œuvres d’artistes contemporains pour lesquels l’estampe offre un nouvel espace de création à travers les techniques originales qu’elle permet.

Crédits : ©DR Gratuit

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Maison du Docteur Gachet Adresse 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Ville Pontoise Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Maison du Docteur Gachet Pontoise