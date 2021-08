Exposition La nouvelle collection Gachet Maison du Docteur Gachet, 18 septembre 2021 10:30, Pontoise.

La Maison du docteur Gachet expose sa collection, récemment enrichie grâce à une importante donation d’art graphique (2012) puis par l’acquisition de quatre huiles sur toile (2019).

Signées Louis Van Ryssel, pseudonyme du fils du médecin, ces

tableaux proviennent de la collection qu’Emery et Wendy Reves,

amateurs des peintres impressionnistes et post-impressionnistes,

ont rassemblé à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes),

dans leur villa La Pausa, à partir de 1953. Le reste de la collection

signée Manet, Renoir, Monet, Van Gogh ou Toulouse-Lautrec, est

présentée au Dallas Museum of Art (États-Unis) depuis 1985, grâce

à une donation de Wendy Reves.

Appuyées par quatre autres tableaux de sa main prêtés par un

collectionneur privé, les oeuvres de Louis Van Ryssel appartiennent

aux genres de la nature morte et du paysage. Elles sont mises en

regard avec d’autres huiles, aquarelles, pastels, dessins et eauxfortes

d’artistes ayant fréquenté la Maison du docteur Gachet : son

élève Blanche Derousse, ses amis et patients Camille Pissarro ou

Norbert Goeneutte et, bien sûr, Paul Gachet lui-même.

Cet ensemble, largement inédit, renvoie souvent aux motifs et à la

manière des chefs d’oeuvre signés Cézanne, Pissarro ou Van Gogh

que le docteur Gachet avait accrochés aux murs de sa maison et

qui appartiennent aujourd’hui aux collections des grands musées

nationaux et internationaux.

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h15

Visite libre; Port du masque obligatoire



Maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Pontoise 95300 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 30 36 81 27

Le 20 mai 1890, Vincent van Gogh gravit les marches de pierre qui mènent à la maison du docteur Gachet et la fait entrer dans l’histoire. La maison et le jardin sont inscrits à l’Inventaire des Monuments historiques. Propriété du Conseil général du Val d’Oise, la demeure a ouvert ses portes au public le 30 mars 2003, 150ème anniversaire de la naissance du peintre. Elle propose aux visiteurs un parcours sensible, évocation épurée d’un passé foisonnant. Le jardin, deux fois peint par Van Gogh, présente quelques unes des plantes emblématiques de la pharmacopée homéopathique disséminées parmi le lierre, les asters et le buis. À partir de 1872, date à laquelle il achète la maison d’Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet dessine et grave en compagnie de Pissarro, Cézanne, Guillaumin… C’est à Auvers que Vincent van Gogh réalise sa seule eau-forte”L’Homme à la pipe”, portrait du docteur Gachet dont le Conseil général a acquis un tirage en 1997. La presse à bras, qui avait été vendue au peintre Anti Hajosi par Paul Gachet en 1943, a repris place dans la maison grâce au prêt du descendant du peintre. En écho à ce passé, la Maison du docteur Gachet accueille les œuvres d’artistes contemporains pour lesquels l’estampe offre un nouvel espace de création à travers les techniques originales qu’elle permet.

Crédits : ©CDVO. Gratuit