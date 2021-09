Champoléon MAISON DU BERGER (CENTRE D'INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Champoléon, Hautes-Alpes Expositions temporaires de photographies et installation artistique MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Champoléon Catégories d’évènement: Champoléon

Expositions temporaires de photographies et installation artistique MAISON DU BERGER (CENTRE D'INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES), 18 septembre 2021 14:00, Champoléon

18 et 19 septembre Expositions temporaires de photographies et installation artistique * L’oeil du berger fait le troupeau Nathacha Boutkevitch permet une découverte de la relation singulière entre animaux, éleveurs et bergers. Un parcours entre les drailles dans les Alpes du sud, de la transhumance à l’hivernage. Laines de montagnes/Montagne de laines Les photographies de Gérald, d’un grand esthétisme, s’attachent à valoriser le travail de Pascaline Kropp et Jean-Baptiste Martin, deux éleveurs de moutons de races Mérinos d’Arles et Brigasque, installés dans la Vallouise et le Briançonnais Huit jours de cabane Photographe et grand reporter, Pierre Witt, photographe à Rapho depuis 1994, rêvait d’un mois d’isolement dans un chalet d’alpage au tout début de l’hiver. Il retranscrit en documentariste, le temps qui passe, à goûter le froid, la neige et l’altitude. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pass sanitaire et masque obligatoires

MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Les Borels 05260 Champoléon Champoléon 05260 Hautes-Alpes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 49 61 85 http://maisonduberger.com

Centre d’interprétation et de recherche sur les cultures pastorales alpines, la Maison du Berger est un outil pour découvrir, comprendre, transmettre, valoriser les métiers du pastoralisme, leurs savoir-faire et leurs productions. Lieu d’accueil ouvert à tous les publics – du curieux au professionnel –, il propose des expositions, des animations pédagogiques, de la formation, des sorties de terrain, une boutique-librairie, un centre de ressources, … pour faire connaître et reconnaître les métiers pastoraux dans leur interaction avec les sociétés et les territoires montagnards, ainsi que les fonctions qu’il assure au profit de la collectivité, notamment sur le plan environnemental et paysager. La Maison du berger accompagne les professionnels du pastoralisme dans leurs projets ; son équipe met en place des actions de formations, des rencontres, des outils de médiation pour tous les acteurs du pastoralisme et de la montagne, mais aussi à destination du grand public.

