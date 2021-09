La maison des Traditions “A Casa d’ou Païgran” Maison des Traditions “Casa d’ou Païgran”, 18 septembre 2021 14:00, Menton.

Journée du patrimoine 2021 Maison des Traditions “Casa d’ou Païgran”. Gratuit

18 et 19 septembre

La maison des Traditions “A Casa d’ou Païgran”

La Casa d’ou Païgran (maison de grand-père) abrite la maison des traditions et arts populaires. Située dans le centre historique de Menton. Son but est de faire découvrir aux visiteurs, la vie à Menton au 19ème et début du 20ème siècle. A cette époque, la vieille ville abritait des familles modestes, on retrouve un mobilier simple (buffet avec pétrin, table, chaises, placards muraux), dans la cuisine un évier en grés, un potager en faïence marron…Le dallage au sol est d’origine, de la pièce principale, on peut découvrir une vue magnifique sur les toits, la mer et l’Italie.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre, passeport sanitaire obligatoire



Maison des Traditions “Casa d’ou Païgran” 5 rue Mattoni 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes

http://www.lacapelinedementon.fr/la%20casa%20d%27ou%20pa%C3%AFgran.html

Crédits : La capeline Gratuit