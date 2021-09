Animations “Au fil du temps” Maison des Toiles, 19 septembre 2021 10:00, Saint-Thélo.

Journée du patrimoine 2021 Maison des Toiles. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

Animations “Au fil du temps”

Le décor est présenté sous l’atmosphère de travail de ces années, outils, matériaux, costumes, gestuelle. Le lin textile cultivé est présenté en quantité sous différentes formes.. Dans leur atelier, le teilleur et la fileuse s’activent et expliquent à tour de rôle la culture et le travail de cette matière qui à nourri et enrichi notre chère Bretagne. Le discours est élargi sur les us et coutumes de cette époque…

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Maison des Toiles Le Bourg, 22460, Saint-Thélo Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor

02 96 28 25 17 https://www.laroutedulin.com/

Crédits : CAC SUD 22 Gratuit