Escape Game : les aventures de Mathurin Maison des Toiles, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Escape Game : les aventures de Mathurin * Participer à un escape game “Les aventures de Mathurin” dans ce lieu patrimonial : C’est dans la demeure de la Maison des toiles que vécut autrefois, Monsieur Boscher de Langle, un négociant en toiles de lin.

La légende dit qu’il avait un fort caractère pour le moins pas facile !

Un jour, il aurait surpris ses deux commis, Victor et Mathurin, en train de chaparder des bobines de fil et des toiles de lin. Furieux, il les aurait enfermés dans le grenier en leur promettant de leur faire prendre le même chemin que ses toiles à savoir celui qui mène par la mer en Amérique du Sud !! Victor et Mathurin ne comptant pas partir pour de si longs mois, loin de leurs familles, entreprirent de trouver une solution pour s’échapper !

Auront-ils réussi à trouver la clef de la liberté cachée dans l’un des coffres de Boscher de Langle ? Ce sera à vous de le découvrir au bout d’une heure de jeu quand vous aurez solutionné toutes les énigmes ! …….. ou pas ! *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Enfants accompagnés d’un adulte / Equipe de 2 à 5 joueurs. Durée : 1 heure. Réservation obligatoire.

