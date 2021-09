Saint-Thélo Maison des Toiles Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Visite guidée et démonstration de tissage à la Maison des Toiles Maison des Toiles Saint-Thélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Thélo

Visite guidée et démonstration de tissage à la Maison des Toiles Maison des Toiles, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Thélo. Journée du patrimoine 2021 Maison des Toiles. Gratuit Handicap moteur routedulin@wanadoo.fr, 0296563826, https://festival-aufildulin-uzel.jimdofree.com/

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite guidée et démonstration de tissage à la Maison des Toiles * Venez découvrir l’histoire du tissage du lin en Centre Bretagne, des étapes de transformation de cette plante qui fit la richesse des marchands de toiles entre le XVIe et le XVIIIe siècle et qui laissa son empreinte dans le l’architecture et le paysage du Centre Bretagne… La visite se déroule au sein même d’une magnifique demeure de marchands de toile, restaurée pour abriter aujourd’hui le musée “la Maison des toiles”. Sur votre parcours, vous assisterez à des démonstrations de teillage, de filage du lin ainsi que de tissage par Claire Aubert, tisserande professionnelle installée dans le bourg de Saint-Thélo. Le Festival “Au fil du lin”… Cet évènement a lieu dans le cadre des JEP mais également du festival “Au fil du lin…” organisé sur les communes de l’ancien canton d’Uzel (22). Pour en savoir plus sur les évènements organisés dans le cadre de cette manifestation, rendez-vous sur notre site internet à l’adresse : https://festival-aufildulin-uzel.jimdofree.com/ *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

*

Réservation conseillée / Pass Sanitaire obligatoire

Maison des Toiles Le Bourg, 22460, Saint-Thélo Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor

02 96 28 25 17 https://www.laroutedulin.com/ Crédits : © Mathieu Rivrin Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Autres Lieu Maison des Toiles Adresse Le Bourg, 22460, Saint-Thélo Ville Saint-Thélo Age maximum 99 lieuville Maison des Toiles Saint-Thélo