Valence Maison des Têtes Drôme, Valence Exposition ” Valence ville militaire, sur les pas de Bonaparte Maison des Têtes Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition ” Valence ville militaire, sur les pas de Bonaparte Maison des Têtes, 18 septembre 2021 10:00, Valence. Journée du patrimoine 2021 Maison des Têtes. Gratuit 0475792086, http://artethistoire.valenceromansagglo.fr, https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo, artethistoire@valenceromansagglo.fr

18 et 19 septembre Exposition ” Valence ville militaire, sur les pas de Bonaparte * L’espace « Valence, ville militaire sur les pas de Bonaparte » sera ouvert à la visite avec un membre de l’association Bonaparte à Valence qui répondra à vos questions. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, par petit groupe afin de respecter les gestes barrières, masques obligatoires.

Maison des Têtes 57, grande rue, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme

04 75 79 20 86

Maison construite au XVIe siècle caractéristique de la transition entre le gothique tardif et la Renaissance. A cette époque, il prend la forme d’un hôtel particulier entre cour et jardin et de nombreux décors ornent les façades de la cour intérieure. Au XVIIIe siècle, les propriétaires aménagent un salon d’honneur au premier étage avec des décors remarquables, en partie conservés.

Crédits : ©VPAH Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Maison des Têtes Adresse 57, grande rue, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Valence Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Maison des Têtes Valence