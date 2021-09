Montélimar Maison des services publics Drôme, Montélimar Visites guidées des Archives de Montélimar, 800 ans d’histoire Maison des services publics Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Visites guidées des Archives de Montélimar, 800 ans d’histoire Maison des services publics, 18 septembre 2021 10:00, Montélimar. Journée du patrimoine 2021 Maison des services publics. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur service.archives@montelimar-agglo.fr, 04 75 53 21 22

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Visites guidées des Archives de Montélimar, 800 ans d’histoire * Accompagné par un archiviste, vous pourrez parcourir les 2,5 km d’archives conservées et découvrir des documents remarquables qui placent Montélimar comme un haut lieu d’histoire et de patrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

*

Sur inscription.

Maison des services publics 1, avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar 26200 Drôme

0475532122 Crédits : ®Archives de Montélimar Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Maison des services publics Adresse 1, avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montélimar Age maximum 99 lieuville Maison des services publics Montélimar