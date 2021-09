Anniversaire de Porte Mine Maison des projets, 19 septembre 2021 15:00, Lens.

Dimanche 19 septembre 2021 à partir de 15h

Maison des Projets – 1 rue Bernanos, Lens

Dans le cadre du dispositif régional “Jardins en scène”

ouverture 15h

“Ça joue”, collectif Merci LaRattrape – spectacle de jonglage burlesque tout public, 40 min

15h30

Deux personnages jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, s’entraident, jonglent, se supportent, se disputent et jonglent encore.

Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises, et de beaucoup d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée d’une complicité à partager.

“Les Déchronologues”, collectif Cris de l’Aube – théâtre tout public, 40 min

16h30

À bord de​ leur vieil aéroplane​, l’équipage des Déchronologues ​arrive dans votre ville ! Méfiez-vous car bien que leurs besaces soient remplies d’histoires et de chansons​, ce sont de redoutables pilleurs du temps. Une chose est sûre : si vous les croisez, il vous sera impossible de ne pas les remarquer !

“À Contre-Courant”, compagnie Odile Pinson – installation mécanique de rue, tout public, 50min

17h30

C’est la crise ! Odile et Louis décident de s’engager. Ils font le choix radical d’inventer leurs propres méthodes pour produire eau, gaz et électricité à la maison. Ils ont choisi de vivre en autonomie d’énergie, et pour cela, ils sont prêts à tout.

“Dans la cabane”, compagnie Curupira – spectacle ludique et fantastique tout public, 30 min

18h30

C’est l’histoire de Boreal, un enfant qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s’isoler et surtout, pour s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraye et le rend triste. Une petite fenêtre lui permet de voir le monde extérieur et le pousse à sortir de son isolement et de ses craintes

Concert de la classe de jazz du conservatoire de Lens – tout public

19h

Une dizaine de saxophonistes du conservatoire de Lens débarquent à la Maison des Projets pour nous amener de la couleur !

Les manèges de Frédéric Alexandre – La Bulle enchantée

de 15h à 16h30

Tout au long de la journée, vous pourrez vous amuser seul ou à plusieurs avec des manèges et jeux anciens et coopératifs.

Restitution de la scénographie participative, collectif Graphite – en continu de 15h à 19h

Durant 4 semaines cet été, Porte Mine a invité le sublime Collectif GRAPHITES (architectes-designers) pour imaginer avec les habitants et créer les futurs aménagements extérieurs, la déco/scénographie et la signalétique qui prendra place dans les jardins de la Maison d’Ingénieur et de la Maison des Projets lors des événements de l’association.

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Gratuit sur réservation



Maison des projets 1 rue Georges Bernanos 62300 Lens 62300 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94039350.jpg 09 72 60 14 68 https://www.facebook.com/Maisondesprojets62

Ancienne maison du projet du Louvre-Lens, la maison de projets accueille aujourd’hui l’association Porte Mine et le Bookkafé dans un tiers-lieu proposant un bar et de la petite restauration, une programmation culturelle et citoyenne.

Crédits : © Porte Mine Gratuit|Sur inscription © Porte Mine