17 – 19 septembre Visite de la Maison des Porches de Josselin et sa galerie métiers d’art * Découvrez la Maison des Porches, bâtiment à colombages classé et historique récemment réhabilité. La Maison des Porches abrite une galerie éphèmère métiers d’art exposant des savoir-faire d’artistes et artisans professionnels exerçant dans le champ du patrimoine culturel vivant *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre, jauge à 19 personnes, pas de pass sanitaire nécessaire, masque obligatoire

Maison des Porches 21 rue Olivier de Clisson, 56120, Josselin Josselin 56120 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29106180.jpg?_ts=1630403165839 https://crealouest.fr/boutiques/galerie-ephemere-la-maison-des-porches,2273.html https://www.josselin.com/decouvrir/visiter-josselin/

La Maison des Porches est un bâtiment à Colombages classé et historique datant du 16ème siècle récemment réhabilité qui accueille une galerie éphémère métiers d’art

Crédits : Ministère de la Culture / crealOuest

