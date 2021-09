Ajaccio Maison des Milelli Ajaccio, Corse-du-Sud Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle Maison des Milelli Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud

Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle Maison des Milelli, 18 septembre 2021 10:00, Ajaccio. Journée du patrimoine 2021 Maison des Milelli. Gratuit|Sur inscription 06.03.02.53.38

Samedi 18 septembre, 10h00 Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle * Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi qu’une multitude d’espèces naturelles (faune et flore) disséminées dans toute la propriété ainsi que dans l’arboretum. Cette visite permettra également aux participants d’être initiés à l’aromathérapie et à la méditation olfactive. Le nombre de personnes est limité à 15, réservations au : 06.03.02.53.38. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

*

Sur inscription

Maison des Milelli Lieu-dit Milelli, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Crédits : ©CPIE Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Maison des Milelli Adresse Lieu-dit Milelli, 20000 Ajaccio Ville Ajaccio lieuville Maison des Milelli Ajaccio