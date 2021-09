Visite guidée du quartier médiéval Maison des métiers du cuir, 19 septembre 2021 11:00, Graulhet.

Journée du patrimoine 2021 Maison des métiers du cuir. Gratuit 0563421604

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h30

Visite guidée du quartier médiéval

*

Visite du centre historique de Graulhet, l’insolite, à travers ses différents quartiers, du Moyen-Âge à nos jours. Cette déambulation urbaine, entre histoire et anecdotes, vous fera découvrir des recoins inédits : rue de Panessac, Hostellerie du Lyon d’or.

*

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*

Sur inscription



Maison des métiers du cuir Place des corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/location108991.jpg 05 63 42 16 04 http://www.ville-graulhet.fr

Depuis le Moyen Âge, les graulhétois savent tanner les peaux. Véritable culture locale depuis des siècles, le travail du cuir a fait de Graulhet la capitale de la basane, cuir essentiellement utilisé pour la doublure des chaussures. La ville est encore aujourd’hui un grand centre français de la mégisserie et du tannage de petites peaux. Installée dans une ancienne usine sur les rives du Dadou, la Maison des métiers du cuir est consacrée aux métiers de la mégisserie et de la maroquinerie. Venez découvrir cette véritable alchimie technique et artisanale de la transformation de la peau en ce produit noble et emblématique de la commune : le cuir. Une visite guidée vous raconte les métiers du mégissier et du maroquinier. Elle vous amène à la rivière, aux galetas, à la corroierie et enfin à l’atelier de maroquinerie.

Crédits : © Mairie de Graulhet Gratuit