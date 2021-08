Laon Maison des Métiers d'Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent Aisne, Laon Visite guidée : « L’Hôtel du Petit-Saint-Vincent » Maison des Métiers d’Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent Laon Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Visite guidée : « L’Hôtel du Petit-Saint-Vincent » * Refuge de l’abbaye éponyme, venez découvrir les bâtiments du Petit Saint-Vincent, caractéristiques de l’architecture de la Renaissance à Laon…

Limitée à 15 pers. / inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62) *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h15

sur inscription

Maison des Métiers d’Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent 1 rue Saint Martin 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne

La Maison des Métiers d’Art de Laon présente sur deux nicveaux dans le bel hôtel particulier du Petit-Saint-Vincent en ville haute de Laon les créations des artisans d’art de l’Association des Métiers d’Art de Picardie. Les artisans d’art proposent tout au long du week-end des démonstrations pour faire partager leur savoir-faire .

