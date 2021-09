Kereven Maison des Kaolins Kereven, Morbihan Exposition “Kaolins d’hier et d’aujourd’hui” Maison des Kaolins Kereven Catégories d’évènement: Kereven

Exposition “Kaolins d’hier et d’aujourd’hui” Maison des Kaolins, 18 septembre 2021 14:00, Kereven. Journée du patrimoine 2021 Maison des Kaolins. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Kaolins d’hier et d’aujourd’hui” * Exposition “Kaolins d’hier et d’aujourd’hui”

Elle relate l’histoire de l’exploitation des kaolins et d’autre part l’histoire des hommes qui l’ont

rendue possible.

Explication sur le process des kaolins à partir d’une maquette réalisée par les enfants des accueils de loisirs de Ploemeur. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison des Kaolins Kergantic, 56270, Ploemeur Kereven 56270 Morbihan

02 97 86 28 40 Crédits : Ville de Ploemeur Gratuit

