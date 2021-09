Rezé maison des isles Loire-Atlantique, Rezé Lecture rencontre autour de La Loire maison des isles Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Lecture rencontre autour de La Loire maison des isles, 19 septembre 2021 Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 11h00 Lecture rencontre autour de La Loire * Michel Le Brigand partage des extraits de son livre, Chroniques de la renverse, écrit en kayak sur la Loire, depuis le port de Trentemoult. Il est accompagné par Liliya Clem au piano. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

maison des isles 1, allée Claude-Choëmet 44400 REZE Rezé 44400 Loire-Atlantique Crédits : MIchel Lebrigand Gratuit

