Dimanche 19 septembre, 15h00 L’entreprenariat des femmes de nos quartiers * L’entrepreneuriat féminin dans les quartiers : Entre challenge et émancipation

15h-18h30 Exposition, projection, témoignages, Atelier débat…. La situation des femmes résidentes des quartiers sur le marché du travail est aujourd’hui particulièrement préoccupante. Celles-ci subissent de plein fouet les effets de la précarisation, du chômage et de la raréfaction de l’emploi.

Face à un marché du travail discriminant et à l’absence de reconnaissance, les femmes des quartiers décident d’entreprendre pour pallier au manque et ainsi sortir du chômage.

Nous souhaitons à l’occasion de cette journée, débattre de la réalité vécue par les femmes de nos quartiers sur les questions liées au travail et à l’entreprenariat, de prendre en considération leurs paroles et pour essayer de faire avancer le débat.

Mais l’objectif principal de cette rencontre, c’est de redonner de l’espoir à toutes celles qui n’osent pas et qui souhaitent sauter le pas.

Des femmes qui ont réussi à réaliser leurs projets viendront témoigner sur un temps d’échange, elles partageront avec le grand public cette expérience à travers, leurs peurs, audaces, difficultés et surtout leurs réussites. Déroulé

15h -16h Visite libre, Exposition, projections…

16h30 -18h30 Atelier formation « l’entreprenariat des femmes » animé par des intervenants, accompagné de témoignages et de temps d’échange avec le public.

18H30 – Clôture de la journée avec un pot convivial *

