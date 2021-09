Vic-sur-Cère Maison des eaux Cantal, Vic-sur-Cère Visite de la Maison des eaux – Histoire du thermalisme Maison des eaux Vic-sur-Cère Catégories d’évènement: Cantal

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Visite de la Maison des eaux – Histoire du thermalisme * Exploités dès la période gallo-romaine, les bienfaits de la source de Vic-sur-Cère ont connu leur essor au XIXe. Découverte de cette histoire du thermalisme avec l’arrivée du chemin de fer illustrée par une maquette présentée et animée par l’Association Cère modélisme.

Des ouvrages sur le thermalisme à Vic-sur-Cère et en Auvergne mis à disposition par la Médiathèque de Vic-sur-Cère seront consultables sur place. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre.

Maison des eaux Avenue de la duchesse de Fontanges 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal

