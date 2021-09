Rennes Maison des avocats - Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visite guidée la Maison des avocats Maison des avocats – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visite guidée la Maison des avocats Maison des avocats – Rennes, 18 septembre 2021 10:00, Rennes. Journée du patrimoine 2021 Maison des avocats – Rennes. Gratuit|Sur inscription http://www.billetterie-rennes.com

18 et 19 septembre Visite guidée la Maison des avocats * Cet ancien hôtel particulier, construit par l’architecte Frédéric Jobbé-Duval, vers 1880, fut le siège de la banque Cordier en 1882. Ce bâtiment s’inscrit dans un ensemble immobilier très ancien, fondé au XIIIe siècle et aujourd’hui presque totalement disparu : le couvent des Cordeliers. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

*

Maison des avocats – Rennes 6 rue Hoche 35000 Rennes Rennes 35706 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30840996.jpg Crédits : Maison des avocats Gratuit|Sur inscription Maison des Avocats

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison des avocats - Rennes Adresse 6 rue Hoche 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Maison des avocats - Rennes Rennes