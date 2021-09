Tourcoing Maison des associations Nord, Tourcoing Concert de musique de chambre Maison des associations Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Concert de musique de chambre Maison des associations, 19 septembre 2021 16:00, Tourcoing. Journée du patrimoine 2021 Maison des associations. Gratuit|Sur inscription chticambristi@yahoo.fr

Dimanche 19 septembre, 16h00 Concert de musique de chambre * Concert de musique de chambre dans l’ancien hôtel particulier Pollet construit en 1903 par l’architecte tourquennois Charles Maillard et qui abrite la Maison des Associations. L’association Chti Cambristi propose un concert de musique de chambre classique consacré à Beethoven et Schumann. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Maison des associations 100 rue de Lille – 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Crédits : chticambristi Gratuit|Sur inscription

