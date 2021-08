Châtillon Maison des Arts de Châtillon Châtillon, Hauts-de-Seine Exposition de Morgane Bader : « Châtillonnaises, ne vous déplaise » Maison des Arts de Châtillon Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

18 et 19 septembre Exposition de Morgane Bader : « Châtillonnaises, ne vous déplaise » * 14 au 21 septembre 2021 Dans les rues de Châtillon, sur les vitrines des commerçant.e.s et en divers points de l’espace public, le long des parcours des « vraies-fausses visites guidées ». Des portraits de Châtillonnaises illustres fleuriront les murs de la ville pour vous raconter leur histoire. Cet affichage fera le lien entre différents quartiers et permettra de (re)-découvrir plusieurs figures féminines de l’héritage culturel (passé, présent) de Châtillon. Il jalonnera les parcours des vraies-fausses visites guidées de la compagnie Pièces Montées, du nord au sud, et dessinera un réseau de ponctuations poétiques dans la ville, pour mener à la nouvelle fresque de la street-artist Sifat. Ouvrez l’œil ! *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Entrée libre

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon

